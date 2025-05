Die russische Armee hat Wohnviertel in Kupjansk beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des Beschusses brachen Brände auf einer Gesamtfläche von über 700 Quadratmetern aus. Das Dach und drei Wohnungen eines fünfstöckigen Wohnhauses, eine Garage und ein Ladengebäude standen in Flammen.

Am 4. Mai beschossen russische Truppen erneut Wohngebiete von Kupjansk in der Region Charkiw. Am Ort der Einschläge brachen Brände aus. Dies meldete der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Sonntag, den 4. Mai.

„Heute Nachmittag hat der Feind Wohnviertel der Stadt Kupjansk getroffen. Infolge des Beschusses kam es zu Bränden auf einer Gesamtfläche von mehr als 700 Quadratmetern. Das Dach und drei Wohnungen eines 5-stöckigen Wohnhauses, eine Garage sowie ein Ladengebäude brannten“, so die Rettungskräfte.

Eine 1936 geborene Frau wurde durch den feindlichen Beschuss verletzt. Das medizinische Team brachte die verletzte Frau in eine medizinische Einrichtung.