Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen aus den USA hat sich in der Ukraine verdoppelt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zu den Top 5 der in den USA hergestellten Gebrauchtwagen gehören: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Tesla Model S und Nissan Rogue.

Im November haben die Bürger der Ukraine 5,5 Tausend aus den USA importierte Gebrauchtwagen gekauft, das sind 2,2 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Dies berichtet UkrAwtoProm am Mittwoch, den 17. Dezember.

Der größte Anteil an dieser Zahl (53%) – Elektroautos.

Benzinautos deckten 34% ab, Hybridautos machen – 8%, Dieselautos – 3% und Autos mit HBO – 2%.

Das Durchschnittsalter der „Amerikaner“ mit Kilometerstand, die im November in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen wurden – fünf Jahre.

Die Top 5 der in den USA produzierten Gebrauchtwagen sind:

Tesla Model Y – 907 Einheiten;

Tesla Model 3 – 837 Einheiten;

Ford Escape – 355 Einheiten;

Tesla Model S – 258 Einheiten;

Nissan Rogue – 258 Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die Ukrainer im Oktober am häufigsten für Elektroautos entschieden haben – ihr Anteil am Markt für neue Personenkraftwagen erreichte 31%.