Die russischen Ölpreise sind auf den niedrigsten Stand seit Beginn des großen Krieges gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die russischen Ölpreise sind auf den niedrigsten Stand seit Beginn des großen Krieges Russlands gegen die Ukraine gefallen, da die Sanktionen die Rabatte erhöhen, die die Ölindustrie des Landes anbieten muss, und die Futures für Benchmark-Ölmarken fallen.

Dies berichtet Bloomberg.

Die Nachrichtenagentur stellt fest, dass der wachsende westliche Druck auf den russischen Ölhandel den Verkauf und den Transport von Rohstoffen erschwert, während diese Maßnahmen auch auf die Raffinerien der führenden Abnehmer, insbesondere Indien, abzielen.

Im Durchschnitt erhalten die russischen Ölexporteure etwas mehr als 40 Dollar pro Barrel für Ladungen, die aus der Ostsee und dem Schwarzen Meer sowie aus dem östlichen Hafen Kozmino verschifft werden.

Das ist ein Rückgang von 28% im Vergleich zu den letzten drei Monaten, und die jüngsten Restriktionen gegen die russischen Unternehmen Rosneft und Lukoil haben den Preisverfall weiter verschärft.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die weltweiten Benchmark-Ölpreise sind im Sinkflug: Am Dienstag, den 16. Dezember, fielen sie zum ersten Mal seit Mai unter die Marke von 60 $ pro Barrel.

Die Öleinnahmen Russlands machen zusammen mit den Einnahmen aus dem Gasexport etwa ein Viertel des Staatshaushalts aus und sind für die Finanzierung des Krieges von entscheidender Bedeutung.