Im Dezember verließen sechs Teilnehmer den ukrainischen Finanzdienstleistungsmarkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Dezember sank die Zahl der Nicht-Banken-Finanzmarktteilnehmer in der Ukraine um sechs Unternehmen auf 775, die Zahl der Banken auf 61, d.h. eine Bank kam im Laufe des Monats hinzu.

Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.

Am 1. Januar 2026 umfasste der Markt für Finanzdienstleistungen außerhalb des Bankensektors Folgendes:

411 Finanzunternehmen (vorher waren es 414);

47 Nicht-Lebensversicherer (es waren 48), 10 Lebensversicherer (keine Änderungen) und ein Versicherer mit Sonderstatus;

101 Pfandhäuser (es gab 102);

85 Kreditgenossenschaften (es waren 86)

Ein Vermieter (unverändert);

45 Versicherungsmakler (keine Änderungen);

74 Inkassounternehmen (unverändert).

Die Zahl der Bankengruppen ging um eine zurück (15), und die Zahl der Nicht-Bankengruppen blieb unverändert (41).

Der Zahlungsverkehrsmarkt bleibt unverändert mit 15 Zahlungssystemen, die von Gebietsansässigen gegründet wurden, einschließlich staatlicher und 10 internationaler Systeme.

Auch der Markt für Finanzdienstleister im Zahlungsverkehr blieb unverändert. Es gibt:

16 Zahlungsinstitute;

12 Finanzinstitute, die das Recht haben, Zahlungsdienste zu erbringen;

Eine Bank, die elektronisches Geld ausgibt;

Ein Postbetreiber.

Zu den anderen Unternehmen, die auf dem Zahlungsmarkt tätig sind, gehören 66 Handelsvertreter (vorher waren es 58) und 32 Betreiber von Zahlungsdiensttechnologien (unverändert).

Um es kurz zu machen:

Im November sank die Zahl der Finanzmarktteilnehmer, die keine Banken sind, in der Ukraine ebenfalls um sechs auf 781. Die Zahl der lizenzierten Banken blieb im November unverändert bei 60.