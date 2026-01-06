Generalstab: Russland hat in 24 Stunden 940 Soldaten verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation in dem fast vier Jahre andauernden großen Krieg gegen die Ukraine belaufen sich auf 1.213.460 Menschen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages 940 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies geht aus der Morgenzusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf Facebook veröffentlicht wurde.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 06.01.26 beliefen sich vorläufig auf: