Selenskyj trifft in Paris ein: Das Büro des Präsidenten gibt das Programm der Treffen bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der französischen Hauptstadt Paris eingetroffen, wo er eine Reihe von Treffen abhalten wird, unter anderem mit der US-Delegation und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers des ukrainischen Präsidenten, Serhij Nikiforov, gegenüber Journalisten.

Es wird darauf hingewiesen, dass zunächst ein bilaterales Treffen mit Macron stattfinden wird, zu dem sich dann die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner gesellen werden.

In der zweiten Hälfte ist ein Treffen der „Koalition der Willigen“ geplant. Es wird berichtet, dass die Gespräche hinter verschlossenen Türen stattfinden werden – dies ist das von den Organisatoren gewählte Format.

Es wird auch eine gemeinsame Pressekonferenz zwischen Selenskyj und den E3-Chefs erwartet: Macron sowie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der britische Ministerpräsident Keir Starmer.

Am Abend wird es außerdem ein separates Treffen zwischen dem ukrainischen Verhandlungsteam unter Leitung des Präsidenten und der amerikanischen Delegation geben.

Gipfel in Paris