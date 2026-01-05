Bürgermeister: Russische Raketeneinschläge auf Charkiw haben die Energieinfrastruktur "sehr stark" beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Raketenangriffe auf Charkiw: Energieinfrastruktur beschädigt. Es liegen keine Informationen über Verletzte vor.

Die russischen Streitkräfte haben am Montagnachmittag fünf aufeinanderfolgende ballistische Raketenangriffe auf Charkiw geflogen und dabei die Energieinfrastruktur der Stadt schwer beschädigt.

Der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, in den sozialen Medien

„Man kann den Schutz verstärken: Beton, Metall, Bunker..

Aber kein Betonbau kann fünf ballistischen Raketen standhalten.

Der Feind hat absichtlich fünf Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur von Charkiw gestartet.

Der Schaden ist beträchtlich.“

class=MsoNormal* Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, sagte außerdem, dass ein 58-jähriger Mann bei dem Beschuss verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort von Ärzten behandelt.

Was zuvor geschah:

Am Montagnachmittag starteten russische Truppen neue Raketenangriffe auf Charkiw.

Am 2. Januar schlugen russische Truppen ein Wohnhaus in Charkiw ein und töteten fünf Menschen