Tymoschenko zur Steuererhöhung für Einzelunternehmer: Der Schutz kleiner Unternehmen ist eine Frage des Prinzips

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Julia Tymoschenko, Abgeordnete und Vorsitzende der Partei Batkiwschtschyna, ist bereit, mit #SaveIndividualEntrepreneur zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise besteht die Hoffnung, Kleinunternehmer vor der Absicht der Regierung zu schützen, eine Mehrwertsteuer von 20% einzuführen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ihre Erklärung auf Facebook.

Ihr zufolge verurteilt das Batkiwschtschyna-Team die Absicht der Regierung, eine 20%ige Mehrwertsteuer für Kleinunternehmer einzuführen, aufs Schärfste.

„Das ist reine Unprofessionalität, Zynismus und Dummheit. Wir als Team, das einst ein vereinfachtes Steuersystem für kleine Unternehmen eingeführt hat, können dies nicht zulassen“, schrieb Julia Tymoschenko.

Ihr zufolge ist es notwendig, sich zusammenzuschließen, um Druck auf die Behörden auszuüben und diese „sinnlose und gefährliche Entscheidung“ zu stoppen.

„Kleine Unternehmen sind das Rückgrat des Staates, sie sind der Schlüssel zu unserer Entwicklung und ein Garant für wirtschaftliche Stabilität. Es ist inakzeptabel, diejenigen, die die Wirtschaft des Landes zusammenhalten, nicht zu respektieren. Der Schutz von Kleinunternehmern ist eine Frage des Prinzips“, ist Julia Tymoschenko überzeugt.

Die Batkiwschtschyna-Vorsitzende erinnerte auch daran, dass ihr Team der Werchowna Rada bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der ein Moratorium für Steuererhöhungen für Einzelunternehmer vorsieht und die Einführung neuer Gebühren untersagt.