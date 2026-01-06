Eine 61-jährige Frau wurde bei einem russischen Angriff in der Region Sumy getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine 61-jährige Frau ist in der Gemeinde Miropilska in der Region Sumy infolge eines feindlichen Angriffs ums Leben gekommen. Es wurde eine Voruntersuchung eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft der Region Sumy in den sozialen Medien

Den Ermittlungen zufolge wurde am 6. Januar die Leiche einer 61-jährigen Frau auf dem Gebiet der Gemeinde Myropilska im Kreis Sumy gefunden. Nach vorläufigen Angaben starb sie an den Folgen des feindlichen Beschusses.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit in Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden die Umstände des Vorfalls. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen, die zum Tod einer Person geführt haben (Artikel 438 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Was zuvor geschah: am 4. Januar wurde ein 54-jähriger Mann in der Region Sumy durch einen Angriff einer feindlichen Drohne verwundet, und eine weitere Drohne griff ein ziviles Auto an.