Ein tödlicher Autounfall in der Nähe von Poltawa: Das State Bureau of Investigation hat einem Polizeibeamten eine Verdachtskündigung zugestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das State Bureau of Investigation hat einen Polizeibeamten verdächtigt, am 2. Mai einen tödlichen Verkehrsunfall in der Nähe des Dorfes Machukhy, Region Poltawa, verursacht zu haben.

Quelle: Staatliches Ermittlungsbüro, Staatsanwaltschaft der Region Poltawa, Ukrajinska Prawda

Details: Der Polizist, der einen Skoda fuhr, war in Richtung Poltawa unterwegs.

Den Ermittlungen zufolge fuhr der Polizeibeamte zu Beginn der Abfahrt zum Überholen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Opel. Infolge des Unfalls wurden zwei Insassen des Polizeiautos, darunter der Kollege des Verdächtigen und ein Soldat, getötet und der Fahrer und ein weiterer Beifahrer wurden verletzt.

Der Fahrer des anderen Wagens wurde ebenfalls verletzt.

Gegen den Polizeibeamten wurde eine Verdachtsanzeige gemäß Teil 3 des Artikels 286 des Strafgesetzbuches der Ukraine – Verletzung der Verkehrssicherheitsregeln, die zum Tod mehrerer Menschen geführt hat – gestellt.

Der Artikel sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren vor.

Über die Art der Inhaftierung wird gerade entschieden.