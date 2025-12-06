Russen zerstörten ein großes Lagerhaus mit Medikamenten in Dnipro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Dnipro hat das russische Militär ein Lagerhaus eines der beiden größten Pharmahändler, BaDM, beschossen, nachdem es bereits im November und Oktober Lagerhäuser zerstört hatte, so BaDM gegenüber dem EP.

Die Zahl der Opfer und der geschätzte Schaden sind derzeit nicht bekannt. Auf der Website des Unternehmens heißt es, dass es über 60.000 m2 Lagerfläche verfügt.

Am 15. November beschossen russische Truppen das Lagerhaus des zweitgrößten Pharmahändlers, Optima-Pharm, in Dnipro. Das Lagerhaus wurde vollständig zerstört, aber keine Mitarbeiter wurden verletzt.

Zuvor, am 25. Oktober, wurden ein Lagerkomplex und ein Büro von Optima-Pharm in Kiew zerstört, wobei der Schaden auf 100 Millionen Dollar geschätzt wurde. Bei diesem Angriff wurden auch 20% der monatlichen Medikamentenvorräte der Ukraine zerstört.

Ebenfalls am 28. August beschossen die Russen bei einem Raketenangriff das Arzneimittellager von Optima-Pharm in Kiew.

Zu Beginn des großen Krieges hatten die Russen bereits die Logistikeinrichtungen von BaDM in den Regionen Kiew und Poltawa zerstört.

Lesen Sie auch

Russen zerstörten 20% der monatlichen Bestände an ukrainischen Medikamenten: Wie wird sich das auf den Markt auswirken?

Um es kurz zu machen:

In der Nacht griff der Feind die Oblast Dnipropetrowska massiv an, Brände brachen aus und ein Kind wurde verletzt. Am Abend neutralisierten die Verteidiger 40 feindliche Drohnen über der Region.