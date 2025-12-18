Die beliebtesten neuen Benzinautos in der Ukraine wurden benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Renault Duster Crossover ist der Bestseller unter den neuen Benzinfahrzeugen. Es sind 223 solcher Autos zugelassen.

Im November wurden 12,4 Tausend Autos mit Benzinmotor in den Fuhrpark des Landes aufgenommen, das sind 43% mehr als im letzten Jahr. Dies berichtet UkrAwtoProm am Donnerstag, den 18. Dezember.

Es wird festgestellt, dass von dieser Zahl der neuen Autos – 2,3 Tausend Einheiten (+27%) und 10,1 Tausend Einheiten von Gebrauchtwagen (+48%).

Die Top 5 der Neuwagenmodelle mit Benzinverbrennungsmotor sind:

Renault Duster – 223 Einheiten; Hyundai Tucson – 203 Einheiten; Mazda CX5 – 187 Einheiten; Skoda Kodiaq – 116 Einheiten; Skoda Octavia – 108 Einheiten. Die Top 5 der importierten Benzin-Gebrauchtwagen waren: