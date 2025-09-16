Die Nachfrage nach Autos aus China ist in der Ukraine gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im August wurden 2.026 neue chinesische Autos importiert (+52%); Gebrauchtwagen – 398 Einheiten (+7%). Die absolute Mehrheit der Pkw aus China waren Elektroautos – 88%.

Die Ukrainer haben im August mehr als 2,4 Tausend aus China importierte Autos gekauft, das sind 42% mehr als im August 2024. Dies berichtet der Verband der ukrainischen Automobilhersteller UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass von dieser Zahl: neue – 2026 Einheiten (+52%); gebrauchte – 398 Einheiten (+7%) Einheiten. Die absolute Mehrheit der Personenkraftwagen aus China waren Elektroautos – 88%.

Die beliebtesten Modelle neuer Personenkraftwagen chinesischer Herkunft sind:

BYD Song Plus – 361 Einheiten; Volkswagen ID.UNYX – 206 Einheiten; Honda eNS1 – 202 Einheiten; BYD Sea Lion 07 – 155 Einheiten; Audi Q4 – 109 Einheiten. Bei den gebrauchten Personenkraftwagen aus China sind die Spitzenreiter:

Zeekr 001 – 33 Einheiten; BYD Sea Lion 07 – 28 Einheiten; BYD Song Plus – 26 Einheiten; Polestar 2 – 19 Einheiten; Zeekr 7X – 18 Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass im August mehr als 2,8 Tausend Hybrid-Pkw ( HEV und PHEV ) in den Fahrzeugbestand der Ukraine aufgenommen wurden. Das sind 7% mehr als im Juli.

