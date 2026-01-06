Macron trifft sich am Donnerstag mit Parteichefs, um über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Donnerstag, den 8. Januar, trifft sich der französische Präsident Emmanuel Macron mit den Parteivorsitzenden und den Vorsitzenden der in der Nationalversammlung und im Senat vertretenen Fraktionen, um über die „Ukraine und die damit verbundenen Sicherheitsgarantien“ zu sprechen.