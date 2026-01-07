Nicht 15 Jahre? Selenskyj erwartet Trumps Antwort zu den Bedingungen der Sicherheitsgarantien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angedeutet, dass er sich „in naher Zukunft“ mit US-Präsident Donald Trump treffen wird. Bei dem Treffen könnte der US-Präsident eine Antwort auf den Zeitpunkt der Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs gegenüber Journalisten.

Selenskyj stellte fest, dass das Hauptthema, das auch auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs diskutiert wird, die Sicherheitsgarantien sind. am 6. Januar, nach dem Treffen in Paris, gab es einen Bericht zu diesem Punkt.

„Gestern gab es einen ziemlich detaillierten Bericht unserer Generäle aus Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und der Ukraine. Hnatov, der Chef des Generalstabs, befasst sich in unserem Namen damit. Im Prinzip sind alle Details zwischen den Ländern abgesprochen… Und es gibt Unterstützung, Waffen, Präsenz, es gibt Antworten auf all diese Fragen“, sagte er.

Der Präsident fügte jedoch hinzu, dass er nicht bereit sei, sich öffentlich zu der Frage zu äußern, ob die Diskussion über die Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten auf mehr als 15 Jahre ausgedehnt werden solle. Trump hielt inne, nachdem der ukrainische Führer das Thema bei einem Treffen im Dezember in Trumps Residenz Mar-a-Lago angesprochen hatte.

„Im Dezember habe ich dieses Thema in Mar-a-Lago angesprochen – der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat in dieser Frage eine Pause eingelegt und gesagt, sie würden es in Betracht ziehen. Ich denke, ich werde mich in naher Zukunft mit ihm treffen. Ich denke, ich werde ein Treffen in Washington haben, vielleicht auch irgendwo anders. Wir werden sehen, wie die Pläne des US-Präsidenten aussehen. Und ich denke, dass ich dort eine Antwort auf diese Frage bekommen werde“, schloss er.