Selenskyj wird die europäischen Partner über die Aussichten der Verhandlungen mit den USA und Russland informieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Selenskyj wird die europäischen Partner über den Verlauf und die Aussichten der Verhandlungen mit den USA und Russland informieren.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wird seine Partner in Europa über den Verlauf und die Aussichten der Verhandlungen mit den USA und Russland informieren und ist daran interessiert, dass Europa an diesen Prozessen beteiligt ist.

Quelle: Ansprache des Präsidenten

Details: Selenskyj erwähnte den Bericht des Verhandlungsteams nach dessen Rückkehr von den Verhandlungen sowohl mit den Amerikanern als auch im trilateralen Format mit den Russen.

Er betonte, dass „jedes Treffen wichtig ist, jedes Treffen mehr Klarheit darüber schafft, wie und wann der Krieg tatsächlich beendet werden kann“, und hob die Bedeutung zuverlässiger Sicherheitsgarantien hervor.

Zitat: „Wir arbeiten derzeit an den Dokumenten, mit denen die Kollegen zurückgekehrt sind, sowie an einem Zeitplan für weitere Maßnahmen – weitere Treffen und Schritte. Ich möchte dem Team für seine Arbeit danken, und in den nächsten Tagen werden wir mit dem Team weiter an der Vorbereitung der nächsten Formate arbeiten.

Ich werde auch unsere Partner in Europa darüber informieren, was auf dem Tisch liegt und wie die Aussichten sind.

Die Ukraine ist daran interessiert, dass Europa an den Prozessen beteiligt ist, und was uns bei der Einbindung Europas und der Berücksichtigung der Interessen Europas gelingt, ist alles sehr ernst zu nehmen.“