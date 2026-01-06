Selenskyj ernennt Budanow, Leiter des Präsidialamtes, zum Mitglied des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kyrylo Budanow, den Leiter des Präsidialamtes, zum Mitglied des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ernannt.

*:* Präsidialdekret

*:* „Aufnahme von Kyrylo Olexijovych Budanow, Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, in die persönliche Zusammensetzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine;

O. Ivashchenko aus dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine zu entfernen“.

Was ihm vorausging: .*

Am 2. Januar ernannte Selenskyj Kyrylo Budanow, den Leiter der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste, zum Leiter des Präsidialamtes.

Budanow selbst sagte, dass er Selenskyjs Angebot, das Präsidialamt zu leiten, annehme und es als eine Ehre betrachte.

Am 5. Januar ernannte der Präsident Serhij Kyslytsia zum ersten stellvertretenden Leiter von Kyrylo Budanows Präsidialamt