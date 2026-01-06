Mehr als 900 Soldaten und Dutzende von Artilleriegeschützen: Der Generalstab hat die russischen Verluste im Laufe des Tages aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 5. bis 6. Januar, haben die Russen bei den Kämpfen gegen die Ukraine weitere 940 Soldaten verloren. Die Verteidigungskräfte haben außerdem 46 Artilleriesysteme und 879 feindliche Drohnen zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Vom 24. Februar 2022 bis einschließlich 6. Januar 2026 beliefen sich die geschätzten Kampfverluste des Feindes also auf

personal – etwa 1.213.460 (+940) Personen;

Panzer – 11.512 (+5) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.863 (+6) Einheiten;

Artilleriesysteme – 35.831 (+46) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.593 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.269 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 434 Einheiten.

hubschrauber – 347 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 101 443 (+879) Einheiten;

Marschflugkörper – 4 137 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 2 Einheiten;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 73 102 (+157) Einheiten;

Spezialausrüstung – 4 036 Einheiten.

Lage an den Fronten