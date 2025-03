Wareneinfuhren in die Ukraine fast doppelt so hoch wie die Ausfuhren: Ergebnisse für Januar-Februar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar-Februar 2025 hat die Ukraine Waren im Wert von 11,3 Mrd. $ importiert und Waren im Wert von 6,3 Mrd. $ exportiert, so der Staatliche Zolldienst. Nach Angaben des Zolldienstes waren die Länder, aus denen die Ukraine die meisten Waren importierte: China – 2,6 Milliarden Dollar, Polen – 1 Milliarde Dollar und Deutschland – 841 Millionen Dollar. Die Ukraine exportierte die meisten Waren nach Polen – um 714 Millionen Dollar, nach Spanien – um 464 Millionen Dollar und nach Italien – um 449 Millionen Dollar.

Die folgenden Warenkategorien machten 67% des Gesamtvolumens der importierten Waren im Januar-Februar aus: Maschinen, Ausrüstung und Transport – 4,3 Milliarden Dollar (26,3 Milliarden Hrywnja an Zöllen, die an den Haushalt gezahlt wurden); chemische Produkte – 2 Milliarden Dollar (15,8 Milliarden Hrywnja); Treibstoff und Energie – 1,4 Milliarden Dollar (26,8 Milliarden Hrywnja).

Die drei wichtigsten Exportgüter der Ukraine sind: Nahrungsmittel – 3,7 Mrd. $; Metalle und Metallerzeugnisse – 624 Mio. $; Maschinen, Ausrüstung und Transport – 568 Mio. $. Zur Erinnerung: Der Handelsumsatz der Ukraine im Jahr 2024 stieg um 13% gegenüber 2023 und erreichte 112,3 Mrd. $ (99,4 Mrd. $ im Jahr 2023 und 99,7 Mrd. $ im Jahr 2022).