Nachrichten vom 15. April: Die Ukraine nähert sich der EU in Bezug auf das Roaming und die Obergrenzen für Geldmittel an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Roaming: Die Ukraine ist einem einheitlichen Roamingraum mit der EU einen Schritt näher gekommen.

Über Obergrenzen: Nach der Einführung von Obergrenzen für Überweisungen von Karte zu Karte ist deren Volumen von 250 Milliarden Hrywnja auf 170 Milliarden Hrywnja pro Monat gesunken.

Über die EU: Die Europäische Union hat eine Liste von mehr als 1.600 US-Waren veröffentlicht, auf die sie im Falle eines Scheiterns der Handelsverhandlungen mit den USA Zölle erheben könnte.

Über Atomkraftwerke: Bulgarien wird keine Reaktoren aus dem KKW Belene für das KKW Chmelnyzky an die Ukraine verkaufen.

EP exklusiv

„Wenn sich alle gegen die USA verbünden, werden die USA verlieren“. Wirtschaftswissenschaftler über die Folgen eines Handelskriegs

Der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der University of California Berkeley Jurij Gorodnichenko erklärt, wie sich der Handelskrieg auf die Rolle des Dollars als Weltwährung auswirken wird und warum Trumps Wähler in der Konfrontation zwischen den USA und China am meisten verlieren werden.