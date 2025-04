Russen griffen Schytomyr an: mehrere Brände brachen aus, eine Person wurde verletzt (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht wurde Schytomyr von den Russen beschossen, was zu Bränden in verschiedenen Teilen der Stadt führte. Rettungskräfte löschten die Brände schnell, eine Person wurde verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Notdienst der Ukraine.

Gestern Abend haben russische Truppen Schytomyr beschossen und dabei mehrere Brände in verschiedenen Teilen der Stadt verursacht. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und löschten das Feuer.

Das Feuer griff auf ein Lagergebäude und trockenes Gras über. Darüber hinaus wurden Wohngebäude, Nebengebäude und Autos beschädigt.

Foto: SES der Ukraine

Nach vorläufigen Angaben des staatlichen Notdienstes gibt es eine verletzte Person, bei der eine akute Stressreaktion diagnostiziert wurde.

Foto: SES der Ukraine

Die Brände wurden von den Rettungskräften schnell eingedämmt und die Gefahr einer Ausbreitung des Feuers wurde beseitigt.