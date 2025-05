Elf Waldbrände werden in der Region Charkiw gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Liquidierung von 11 Bränden auf dem Gebiet von Forstbetrieben in der Region Charkiw wird fortgesetzt, fünf davon stehen im Zusammenhang mit russischem Beschuss.

Am Morgen des 4. Mai schlugen russische Truppen mit mehreren Raketenwerfern auf die Wälder der Gemeinde Borovska im Bezirk Isjum im Gebiet Charkiw ein. Dies meldete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Sonntag, den 4. April.

Infolge des Beschusses kam es zu Bränden auf dem Territorium der Borovsky-Forstwirtschaft auf einer Fläche von mehr als 2 Hektar und auf dem Territorium des Regionalen Landschaftsparks des Chervonooskolsky-Naturschutzgebietes auf einer Fläche von mehr als 5 Hektar.

Im Allgemeinen sind auf dem Territorium der Forstbetriebe der Region Charkiw noch 11 Brände zu beseitigen, von denen fünf mit russischem Beschuss in Verbindung stehen.

Zur Zeit sind Mitarbeiter des Staatlichen Rettungsdienstes, einschließlich pyrotechnischer Berechnungen, sowie Mitarbeiter und Ausrüstung von Forstbetrieben vor Ort.

Wir erinnern daran, dass es in der Ukraine seit Anfang 2025 bereits 22 987 Brände in Ökosystemen gegeben hat.

In der Ukraine gab es im Laufe des Tages 700 Brände in Ökosystemen. 613 Hektar Land wurden verbrannt. Der größte Brand ereignete sich in Zolotonosha, wo das Feuer auf Nebengebäude, Brennholz und Grundstücke übergriff.

Zuvor wurden in der Region Kiew in den letzten 24 Stunden zwei Fälle registriert, in denen Menschen bei Bränden starben, die durch brennendes trockenes Gras verursacht wurden.