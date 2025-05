Kommen Sie aus dem Ausland zurück und finden Sie einen Job: "UOP" startet Programm in Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Staatskonzern „UkrOboronProm“ hat in Polen das Programm „Rückkehr der Ukrainer“ ins Leben gerufen, das es ukrainischen Binnenvertriebenen ermöglicht, aus dem Ausland zurückzukehren und in den Unternehmen des Unternehmens Arbeit zu finden.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Ukroboronprom hat ein Programm ins Leben gerufen, das den Binnenvertriebenen die Möglichkeit gibt, in ihrer Heimat einen angesehenen und stabilen Arbeitsplatz, sozialen Schutz sowie Entwicklungs- und Wachstumsperspektiven zu erhalten“.

„Wir haben im Unternehmen und in unseren Betrieben viel Vorarbeit geleistet und stehen in Kontakt mit den Führern der ukrainischen Gemeinden in Polen, mit Nichtregierungsorganisationen und Freiwilligenorganisationen, dem Ministerium für nationale Einheit der Ukraine und der Botschaft der Ukraine in Polen.

Unsere Aufgabe ist es, menschenwürdige Bedingungen für die Rückkehr unserer Landsleute zu schaffen und zu zeigen, dass ihre beruflichen Qualitäten in unserer Verteidigung gebraucht werden“, sagte Andrij Vereshchaka, Direktor der Personalabteilung von Ukroboronprom.

Derzeit finden die Treffen und Interviews mit ukrainischen Binnenvertriebenen in der Vertretung der ukrainischen Verteidigungsindustrie in Polen statt. In Zukunft werden die Interviews auch online durchgeführt.

Zur Erinnerung:

JSC „Ukrainische Verteidigungsindustrie“ hat im Jahr 2024 einen Gewinn von 1,31 Milliarden Hrywnja erzielt.