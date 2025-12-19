Russische Armee greift Saporischschja an: 7 Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 19. Dezember griff die russische Armee den privaten Sektor in Saporischschja an: sieben Menschen wurden verletzt und Häuser beschädigt.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Ivan Fedorow

Direkte Rede: „Sieben Menschen sind bereits verletzt worden: Die Zahl der Menschen, die infolge des feindlichen Angriffs auf Saporischschja medizinische Hilfe benötigten, steigt.

Vier Opfer wurden noch vor Ort behandelt. Sie werden ihre Behandlung zu Hause fortsetzen.“

** Details*: Fedorow sagte, dass die Russische Föderation die Stadt zweimal angegriffen hat. Privathäuser und Garagen wurden beschädigt.

Die russische Armee griff auch einen der Bezirke der Region Saporischschja an. Dort wurde eine Person verletzt.