Ukraine lobt Nawrocki für "gute Entscheidung" bezüglich Orban

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat die Entscheidung des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki begrüßt, ein Treffen mit einem Freund des russischen Diktators Wladimir Putin, dem ungarischen Ministerpräsident Wiktor Orban, abzusagen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha.

Sybiha erklärte, Warschau habe eine „wirklich gute Entscheidung“ getroffen. Dies zeige die prinzipielle Position Polens in der aktuellen Situation sehr gut.

„Dies ist eine wirklich gute Entscheidung. Sie zeigt Polens prinzipientreue Haltung und seinen starken Sinn für Solidarität und bekräftigt sein Engagement für die europäische Einheit und Sicherheit in einer entscheidenden Zeit. Vielen Dank, Polen“, schrieb der Minister.