Selenskyj gab diese Erklärung am Vorabend der Gespräche ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Staatschef hat für die kommende Woche eine groß angelegte diplomatische Arbeit zum Wohle des Friedens im Lande angekündigt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj führte ein Telefongespräch mit dem finnischen Regierungschef Alexander Stubb, in dem er insbesondere die diplomatischen Perspektiven am Vorabend der Verhandlungen mit den Partnern in den Vereinigten Staaten und Europa erörterte. Dies berichtete der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Sonntag, den 30. November.

Der ukrainische Staatschef bedankte sich für die unerschütterliche Unterstützung und die fast tägliche Abstimmung. Die beiden Seiten tauschten Informationen über verschiedene Aspekte der russischen Position und Einschätzungen der verfügbaren diplomatischen Perspektiven aus.

Selenskyj informierte Stubb über die Vorbereitungen der ukrainischen Delegation für die Gespräche in den USA und über die von der US-Seite erhaltenen Signale.

Der ukrainische Präsident wies darauf hin, dass es im Laufe der Woche viel Arbeit mit den Partnern in Europa geben werde und dass es wichtig sei, dass alle die gleiche Sichtweise auf die Situation und das Verständnis dafür haben, dass Druck auf Russland als einzige Ursache dieses Krieges wirklich zum Wohle des Friedens wirken kann. Wir erinnern Sie daran, dass die ukrainische Delegation in die USA reist, um einen Plan zur Beilegung des Krieges zu besprechen, das Treffen findet heute statt. Wie bekannt, führten die Ergebnisse des Treffens der Delegationen der Ukraine und der USA am 23. November in Genf zu einem aktualisierten Rahmendokument für die weitere Arbeit. der „Friedensplan“ der USA wurde von 28 auf 19 Punkte gekürzt. Nächste Woche wird der Sondergesandte des US-Führers Steven Witkoff in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin zusammentreffen, um den „Friedensplan“ fertigzustellen.