Das Finanzministerium hat bekannt gegeben, wie viel Geld der Haushalt im letzten Monat des Jahres 2025 erhalten hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Staatshaushalt der Ukraine hat im Dezember 2025 fast 330 Milliarden Hrywnja an Einnahmen erhalten. Fast die Hälfte davon ist internationale Finanzhilfe, und mehr als 90 Milliarden sind Steuern und Gebühren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Finanzministerium der Ukraine.

„Nach den neuesten Daten (Stand: 20:00 Uhr am 30.12.) erhielt der allgemeine Fonds des Staatshaushalts im Dezember 2025 329,4 Mrd. Hrywnja an Steuern, Gebühren und obligatorischen Zahlungen“, heißt es in der Erklärung.

Insbesondere wurden 75 Milliarden Hrywnja vom staatlichen Zolldienst bereitgestellt. Außerdem wurden 91,3 Milliarden Hrywnja von der staatlichen Steuerbehörde eingenommen, darunter:

38,2 Milliarden Hrywnja – Einkommenssteuer und Militärsteuer;

28,2 Milliarden Hrywnja – Mehrwertsteuer;

12,5 Milliarden Hrywnja – Verbrauchssteuer; 7

,4 Milliarden

Hrywnja

- Körperschaftssteuer;

4 Milliarden Hrywnja – Miete. Insgesamt erhielt die Ukraine im Dezember internationale Zuschüsse in Höhe von 149,2 Milliarden Hrywnja.

„Generell haben die allgemeinen und besonderen Fonds des Staatshaushalts im Dezember 2025 520 Milliarden Hrywnja an Steuern, Gebühren und anderen Zahlungen erhalten. Darüber hinaus wurden bis zum 29. Dezember 63,8 Milliarden Hrywnja an einheitlicher Sozialsteuer an die Renten- und Sozialversicherungsfonds gezahlt“, fügte das Finanzministerium hinzu.