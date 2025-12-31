Russland greift Energieanlagen von DTEK in der Region Odessa an, der Schaden ist erheblich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht haben die Russen erneut die Energieinfrastruktur in der Region Odessa angegriffen, wobei zwei DTEK-Stromanlagen unter Beschuss gerieten.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

Das Unternehmen berichtet von erheblichen Schäden: Es wird einige Zeit dauern, die Anlagen wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen.

Allein im Dezember hat der Feind zehn Umspannwerke in der Region schwer beschädigt, und seit Jahresbeginn wurden 25 Stromanlagen in der Region angegriffen.

Ingenieure arbeiten rund um die Uhr, um die Stromversorgung der Verbraucher wiederherzustellen, so das Energieunternehmen weiter.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 31. Dezember haben die russischen Besatzungstruppen mit Angriffsdrohnen einen massiven Angriff auf Odessa und die Region gestartet, wobei Teile des regionalen Zentrums ohne Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung blieben und 6 Menschen verletzt wurden.