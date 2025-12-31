18 Millionen Ukrainer haben sich für das Winterhilfsprogramm beworben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die im Rahmen des Programms erhaltenen Mittel können für Lebensmittel, Medikamente, Versorgungsleistungen und Wohltätigkeit ausgegeben werden.

Eine Rekordzahl von 18 Millionen Ukrainern hat Hilfe im Rahmen des Winterhilfsprogramms beantragt. Im letzten Jahr lag diese Zahl bei 14,4 Millionen, berichtete das Ministerium für Sozialpolitik am Mittwoch, den 31. Dezember.

Die größte Zahl der Anträge – 14,3 Millionen – wurde online über Diya gestellt, darunter 3,3 Millionen Anträge für Kinder, und die gesamte Hilfe ist bereits verbucht.

Weitere 1,9 Millionen Anträge wurden in den Ukrposhta-Büros eingereicht, davon 124 Tausend für Kinder – die Zahlungen für diese Anträge laufen weiter. Diejenigen, die seit dem 16. Dezember einen Antrag gestellt haben, werden ab Anfang Januar 2026 Hilfe erhalten. Sobald die Gelder gutgeschrieben sind, wird eine SMS-Benachrichtigung verschickt. Fast 2 Millionen Empfänger von Renten und Sozialleistungen über Ukrposhta haben neben den regulären Zahlungen auch Wintertausend auf ein Sonderkonto erhalten.

Im Allgemeinen können die Wintertausend für in der Ukraine hergestellte Waren ausgegeben werden – insbesondere für Lebensmittel (mit Ausnahme von verbrauchsteuerpflichtigen Waren), Medikamente und Bücher. Sie können auch für Versorgungsleistungen und Postdienste bezahlen oder für wohltätige Zwecke spenden. Am häufigsten nutzen die Ukrainer die Hilfe, um Versorgungsleistungen zu bezahlen, Medikamente und Lebensmittel zu kaufen.

Die Gelder, die Sie über Dia auf der National Cashback-Karte erhalten, sollten bis zum 30. Juni 2026 verwendet werden.