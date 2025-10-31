Russen griffen kritische Umspannwerke ukrainischer AKWs an: Was sind die Folgen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach Angaben der Internationalen Atomsicherheitsbehörde (IAEA) haben die Russen wichtige Umspannstationen angegriffen, die das Funktionieren der von der Ukraine kontrollierten Kernkraftwerke gewährleisten, was zu einem Rückgang der Leistung von mindestens einem der Kraftwerke führte.

Dies berichtet der Pressedienst der IAEA.

Dem Bericht zufolge berichteten die IAEO-Teams im südukrainischen KKW und im KKW Chmelnyzky, dass jedes dieser Kraftwerke den Zugang zu einer seiner externen Stromleitungen verloren hat.

Darüber hinaus berichtete das IAEO-Team im KKW Riwne, dass das Kraftwerk die Leistung von zwei seiner vier Blöcke auf Verlangen des Netzbetreibers reduziert hat.

Auch das IAEO-Team im KKW KhNPP musste heute Morgen aufgrund von Beschuss für mehrere Stunden in ein Hotel flüchten.

