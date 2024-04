Shaheds in mehreren Gebieten: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Samstag, den 6. April, hat Russland mehrere Gruppen von Shaheds abgeschossen. In der Ost- und Südukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Vor Mitternacht meldete die Luftwaffe, dass ein unbemanntes Luftfahrzeug an der Grenze zwischen den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk in Richtung Nordwesten (Dnipro) flog. Auch an der Grenze zwischen den Regionen Dnipropetrowsk und Charkiw wurde ein unbemanntes Luftfahrzeug gesichtet, das in Richtung Nordwesten flog.

Nach Mitternacht gab es Informationen über neue Gruppen von Shaheds.

„Mehrere neue Gruppen von Kampfdrohnen bewegen sich von den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Region Mykolajiw“, berichtete die Luftwaffe.

Erinnern Sie sich, gestern Abend hieß es in Russland, dass sie von mehr als 50 Drohnen angegriffen wurden. Dann wurde bekannt, dass die UAV mehrere russische Militärflugplätze angegriffen haben.