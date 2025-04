In der Region Charkiw sind drei Menschen durch eine Mine in die Luft gesprengt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Zentrum für die Koordinierung von Minenräumaktionen erinnerte an die hohe Minengefahr in der Region Charkiw.

In der Region Charkiw wurde ein Auto durch einen Sprengsatz in die Luft gesprengt. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Darüber berichtet das Zentrum für die Koordinierung von Minenaktionen am Sonntag, den 27. April.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ereignis am Abend in dem Dorf Malaya Kamyshevakha Isjum Bezirk aufgetreten.

„Heute Abend gab es in dem Dorf Malaya Komyshevakha Isjum Bezirk eine Explosion eines Autos auf einem unbekannten Sprengkörper“, in der Nachricht angegeben.

Es wird angegeben, dass die Opfer unterschiedlich schwer verletzt wurden.

Die Kämpfe im Bezirk Isjum in der Region Charkiw fanden im Jahr 2022 statt. Das Gebiet wurde im Zuge der Offensive der Streitkräfte der Ukraine im Herbst 2022 befreit.

Wir erinnern daran, dass in der Region Cherson ein Mann auf einer Mine explodierte, als er mit dem Motorrad unterwegs war. Er erlitt Verletzungen.