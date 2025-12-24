Moldawien wird die Beschränkungen für Getreideimporte aus der Ukraine aufheben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Gleichzeitig werden die Behörden einen strengeren Mechanismus zur Überwachung des Getreidemarktes beibehalten, um im Falle von Ungleichgewichten sofort eingreifen zu können.

Die Lizenzregelung für Getreideimporte aus der Ukraine wird nicht verlängert, stattdessen wird das Land zur normalen Importregelung zurückkehren. Dies gab die moldawische Landwirtschaftsministerin Ludmila Catlabuga bekannt, berichtet Point.

Der derzeitige gesetzliche Rahmen lässt die Fortsetzung dieser Maßnahme nicht mehr zu.

„Gemäß dem Gesetz Nr. 170 sieht die Regelung für die Einfuhr von Getreide keine Verlängerung mehr vor. Folglich werden wir zur normalen Regelung übergehen“, erklärte Katlabuga.

Gleichzeitig werden die Behörden einen strengeren Mechanismus zur Überwachung des Getreidemarktes beibehalten, um im Falle eines schwerwiegenden Ungleichgewichts sofort eingreifen zu können.

Der Bauernverband warnte seinerseits in einer Pressemitteilung, dass der lokale Markt zusammenzubrechen droht, wenn die Lizenzregelung für Getreideimporte aus der Ukraine nicht verlängert wird.