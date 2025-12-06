In Cherson sind 40.000 Abonnenten ohne Licht und Wärme

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die örtlichen Behörden erwägen Möglichkeiten, die Bevölkerung auf Kosten der vorhandenen Vorräte und Wohltäter mit Wärmeerzeugern zu versorgen.

Das Wärmekraftwerk von Cherson wurde durch russischen Beschuss zerstört. Ohne Licht und Wärme bleiben 40 Tausend Abonnenten, sagte der stellvertretende Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Tolokonnikow, am Samstag, den 6. Dezember, im Fernsehsender We-Ukraine.

„Die Russen haben etwa 100 Granaten auf das Wärmekraftwerk von Cherson abgefeuert, und es ist äußerst schwierig, es wiederherzustellen… die lokalen Behörden suchen nach Möglichkeiten, die Menschen dezentral mit Wärme zu versorgen… 40 Tausend Abonnenten bleiben ohne Licht und Wärme, obwohl die Menschen eigentlich nur in 25% der Wohnungen leben“, sagte er.

Tolokonnikov zufolge prüfen die Behörden Möglichkeiten, die Bevölkerung auf Kosten der angesammelten Vorräte und Wohltäter mit Wärmeerzeugern zu versorgen, aber es besteht immer noch Hoffnung, dass das KKW wieder in Betrieb genommen wird.

Anfang dieser Woche sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin, dass wiederholte Angriffe von Russen auf das KKW Cherson zu dessen Abschaltung geführt hätten. Ihm zufolge wird das Problem des Anschlusses von Häusern an alternative Quellen derzeit gelöst.

Und heute wurde bekannt, dass in Krywyj Rih ein Teil der Kesselhäuser nach dem Raketenangriff der Russen außer Betrieb gesetzt wurde. Die Wärmeversorgung war im Bezirk Ingulskyj am stärksten betroffen.