Angriff auf die Region Dnipropetrowsk: sieben Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sechs Menschen wurden infolge des russischen Raketenangriffs auf Krywyj Rih verletzt, eine Frau wurde in Nikopol verletzt.

In der Region Dnipropetrowsk sind infolge der russischen Angriffe sieben Menschen verletzt worden. Dies meldete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Donnerstag, den 4. Dezember.

In Nikopol wurde eine Frau verletzt, ein PKW stand in Flammen, Privathäuser und Gasleitungen wurden beschädigt. Im Bezirk Sinelnikovsky haben Angreifer 11 Privathäuser teilweise zerstört.

Bei dem gestrigen Raketenangriff auf Krywyj Rih wurden sechs Menschen verletzt, darunter ein Kind. Neben dem Verwaltungsgebäude wurden in der Stadt auch 12 mehrstöckige und 23 Privathäuser, eine Bildungseinrichtung, Garagen, ein Geschäft und Autos beschädigt.

Wir möchten daran erinnern, dass es am Abend des 3. Dezember in Krywyj Rih eine Explosion gab. Die Russen griffen die Stadt mit ballistischen Raketen an. Es wurde von vier Opfern berichtet.