Der Zugverkehr durch den Bahnhof Fastiw wurde wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Zugverkehr wird so nah wie möglich am üblichen Fahrplan sein, alle Updates werden veröffentlicht, sagte Ukrsalisnyzja.

Ukrsalisnyzja hat den Zugverkehr durch den Bahnhof Fastiw in der Region Kiew wiederhergestellt, auf den russische Aggressoren in der Nacht einen massiven Angriff verübt haben. Dies berichtete der Leiter des Vorstands von Ukrsalisnyzja Alexander Pertsovsky am Samstag, den 6. Dezember auf Facebook.

„Von der Szene in Fastiw. Durch Kräfte der Eisenbahner, Stromingenieure, Kommunikatoren und alle anderen beteiligten Dienste wird der Verkehr durch den Knotenpunkt Bahnhof Fastiw, auf dem der Feind einen massiven Streik in der Nacht machte – wiederhergestellt“, schrieb er.

Nach Pertsovsky, jetzt rund um den Bahnhof und im Depot – in Ordnung gebracht.

„Achtung an alle Fastiwchanyam. Die Bewegung wird so nah wie möglich an den üblichen Zeitplan, werden alle Updates zu veröffentlichen. In der Nähe des Bahnhofs wird in einem temporären Format alle notwendigen für Ihren Komfort Einrichtungen eingesetzt werden: Warteplätze, Toiletten, Kinderbereiche, Ticketschalter“, fügte er hinzu.

Https://www.facebook.com/reel/1931872214402059/&show_text=false&width=267&t=0

Erinnern Sie sich, in der Nacht zum 6. Dezember haben die Russen die Ukraine massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Der Hauptangriff galt den Objekten des Energiesektors. Ukrenerho hat daraufhin die Zahl der Stromausfälle in den Regionen erhöht.