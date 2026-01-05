Selenskyj traf sich mit dem ehemaligen Außenminister Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Staatsoberhaupt besprach mit Dmytro Kuleba die politische und informationelle Lage in der Ukraine.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem ehemaligen Außenminister Dmytro Kuleba getroffen. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Montag, den 5. Januar in Telegram mit.

Er sagte, er habe mit Kuleba über die politische und informationelle Lage in der Ukraine gesprochen.

„Es ist wichtig, dass die ukrainische Sicht der Dinge in der Welt vertreten wird und dass sie stark genug ist. Ich bin froh, dass Dmytro im Team der Ukraine ist, und wir haben vereinbart, die Richtungen der weiteren Interaktion zu bestimmen“, schrieb der Präsident.