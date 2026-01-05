Selenskyj ernennt ehemalige kanadische Finanzministerin zur Wirtschaftsberaterin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ehemalige kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland zu seiner Wirtschaftsberaterin ernannt.

Dies geht aus Selenskyj’s Dekret hervor.

„Chrystia kennt sich mit diesen Themen aus und verfügt über große Erfahrung bei der Anziehung von Investitionen und der wirtschaftlichen Transformation.

Jetzt muss die Ukraine ihre innere Widerstandskraft stärken – um der Erholung der Ukraine willen, wenn die Diplomatie so schnell wie möglich funktioniert, und um unsere Verteidigung zu stärken, wenn die Verzögerungen unserer Partner es notwendig machen, länger an der Beendigung des Krieges zu arbeiten“, kommentierte der Präsident die Ernennung.

Chrystia Freeland war Finanz- und Außenministerin sowie stellvertretende Ministerpräsidentin von Kanada.

Freeland ist außerdem Kanadas Sonderbeauftragte für den Wiederaufbau der Ukraine.

Nach Angaben des Ukrainischen Diaspora-Museums ist Freeland ukrainischer Abstammung.