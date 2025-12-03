Ein Mann, der am 30. November in Cherson von Russen verwundet wurde, ist im Krankenhaus gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein 62-jähriger Mann aus Cherson, der am 30. November bei einem russischen Drohnenangriff auf sein Auto verwundet wurde, ist im Krankenhaus gestorben.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin

Direkte Ansprache: „Ein Mann, dessen Auto am Nachmittag des 30. November im zentralen Bezirk von Cherson von Russen aus einer Drohne angegriffen wurde, ist im Krankenhaus gestorben.

Die Ärzte kämpften bis zuletzt, um das Leben des verwundeten 62-jährigen Einwohners von Cherson zu retten. Seine Verletzungen waren jedoch zu schwer.“

Hintergrund:

Am 30. November wurde berichtet, dass sieben Anwohner bei feindlichen Angriffen in Cherson verletzt wurden