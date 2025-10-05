Es sind Aufnahmen der ersten Minuten des Angriffs auf die Region Lwiw aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen haben eine Schule, einen Kindergarten, eine Kirche, Wohnhäuser, Krankenhäuser sowie zivile Industrieanlagen und lebenserhaltende Einrichtungen angegriffen.

In der Region Lwiw halfen Streifenpolizisten in den ersten Minuten nach dem kombinierten russischen Angriff den Menschen, sich aus den zerstörten Häusern zu befreien. Das entsprechende Video wurde vom Pressedienst der Polizei der Region am Sonntag, den 5. Oktober, veröffentlicht.

„Kombinierter feindlicher Angriff auf die Region Lwiw: Es gibt Tote und Verletzte. Die Trümmerbeseitigung im Dorf Lapaevka geht weiter“, heißt es in der Meldung.

Bodycam-Videos zeigen, wie Polizeibeamte in den ersten Minuten nach dem Angriff Menschen aus zerstörten Häusern befreien, Opfer zu Krankenwagen bringen und sie unterstützen.

Die Polizeibeamten sichern auch die getroffenen Orte und unterstützen die Rettungsdienste.

Die Ordnungskräfte betonen, dass die Ziele des Feindes eine Schule, ein Kindergarten, eine Kirche, Wohnhäuser, Krankenhäuser sowie zivile Industrieanlagen und lebenserhaltende Einrichtungen waren.

Wir möchten daran erinnern, dass die Luftabwehr 478 von 549 Luftangriffsmitteln neutralisiert hat, mit denen Russland die Ukraine angegriffen hat. Treffer von Raketen und Drohnen wurden an 20 Orten registriert.

Menschen könnten unter den Trümmern in der Region Lwiw liegen