Das Gesundheitsministerium hat einen neuen COVID-Rekord in der Ukraine gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 43.778 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 registriert. Dies ist ein neuer Rekord während der Pandemie und der zweite in Folge, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag, 3. Februar, mit.

Der bisherige Rekord wurde gestern bekannt. Damals wurden innerhalb von 24 Stunden 39.620 Fälle von COVID-19 diagnostiziert

Unter den neuen Fällen waren 4.381 Kinder und 873 Beschäftigte im Gesundheitswesen. Es wurden 4.328 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, 174 Menschen starben und 9.497 Fälle wurden geborgen.

Die meisten Fälle wurden im Gebiet Odessa (4.136), im Gebiet Lwiw (3.791) und im Gebiet Schytomyr (3.310) festgestellt.

Während der Pandemie in der Ukraine haben sich 4 213 675 Menschen infiziert, 3 660 351 wurden geheilt und 100 983 sind gestorben.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den Regionen der Ukraine: