In der Region Cherson haben Russen einen Motorradfahrer von einer Drohne aus angegriffen

Russen haben einen 36-jährigen Motorradfahrer in dem Dorf Belozerka in der Region Cherson von einer Drohne aus angegriffen. Dies wurde am 4. Dezember von der Militärverwaltung der Region Cherson gemeldet.

Der Mann erlitt eine Gehirnerschütterung, eine Explosion und ein geschlossenes Schädel-Hirn-Trauma sowie einen Bruch des Schlüsselbeins und der Rippe.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wir werden daran erinnern, dass durch den russischen Beschuss des Dorfes Tschernobajewka am Morgen des 1. Dezember zwei Menschen verletzt wurden.

Zuvor waren sieben Zivilisten durch feindlichen Beschuss in Cherson verletzt worden.