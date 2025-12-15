In der Region Odessa sind immer noch 430.000 Familien ohne Strom, und in zwei weiteren Regionen gibt es Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Laufe des Wochenendes haben Ingenieure die Stromversorgung für mehr als 184.000 Verbraucher und kritische Infrastruktureinrichtungen in Odessa und der Region wiederhergestellt. Gleichzeitig sind mehr als 430.000 Kunden in der Region weiterhin ohne Strom.

Dies teilte das Energieministerium mit.

„Die Notreparaturen sind im Gange. In der Region Mykolajiw wurde die Stromversorgung für mehr als 345.000 Verbraucher bereits wiederhergestellt“, teilte der Pressedienst des Ministeriums mit.

Ukrenerho berichtete, dass der Feind in der Nacht Drohnenangriffe auf Stromanlagen in mehreren Regionen durchgeführt hat. Infolgedessen sind seit dem Morgen des 15. Dezember die Verbraucher in den Regionen Donezk und Dnipro ohne Strom.

In der Region Dnipropetrowsk wurde ein Mitarbeiter des Energiesektors durch den wiederholten feindlichen Beschuss eines Kraftwerks verletzt. Der verletzte Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort medizinisch versorgt.

Zur Wiederholung:

Am Wochenende wurde die Oblast Odessa Opfer eines der massivsten Angriffe. Der Feind hatte es auf Stromverteilungs- und -übertragungsanlagen abgesehen, insbesondere auf die Umspannwerke von Ukrenerho. Die Verbraucher in den Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson waren vorübergehend ohne Strom.