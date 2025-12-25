Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidiger hielten ihre Stellungen mehr als drei Monate lang ununterbrochen, wehrten feindliche Angriffe ab und rückten nach und nach vor.

Das ukrainische Militär hat fünf Siedlungen in der Region Dnipropetrowsk befreit. Dies wurde am Donnerstag, den 25. Dezember, im 225 separaten Angriffsregiment der Streitkräfte der Ukraine gemeldet.

Es handelt sich um die Dörfer Choroschoje, Nowoselowka, Orestopol, Woronoje und Sosnowka. Die Operation zur Wiederherstellung der Kontrolle über diese Gebiete dauerte im Herbst an und war das Ergebnis langer und intensiver Kämpfe.

Der Bericht stellt fest, dass die Soldaten des 3. Sturmbataillons mehr als drei Monate lang ununterbrochen Stellungen hielten, feindliche Angriffe abwehrten und allmählich mit Gegenangriffen vorrückten. Das Regiment betonte, dass es ein seltener Fall war, dass eine Einheit nicht nur mehr als 100 Tage lang die Verteidigung hielt, sondern auch neue Gebiete befreite.

Alle an der Operation beteiligten Soldaten wurden mit staatlichen Auszeichnungen bedacht. Die Befreiung der Dörfer erfolgte in Zusammenarbeit mit Einheiten des 20. Armeekorps.