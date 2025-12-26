Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wie die russische Zeitung Kommersant berichtet, hat Kremlchef Wladimir Putin erklärt, dass die USA an der Organisation des Abbaus im Kernkraftwerk Saporischschja und einer gemeinsamen Verwaltung der Anlage ohne Beteiligung der Ukraine interessiert sind.

class=MsoNormal* Die russische Zeitung stellt fest, dass Putin bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern die Situation um das AKW Saporischschja angesprochen hat. Ihm zufolge „wird die Frage einer gemeinsamen Verwaltung der Anlage ohne Beteiligung der Ukraine mit den Vereinigten Staaten diskutiert“.

Außerdem, so stellte der russische Regierungschef klar, sei die US-Seite angeblich daran interessiert, den Bergbau im Kernkraftwerk Saporischschja zu organisieren.

class=MsoNormal* aus der Publikation Kommersant: „Gleichzeitig erwägen die Parteien auf Initiative der Vereinigten Staaten die Lieferung von Strom an die Ukraine. Unabhängig davon erinnerte der Staatschef daran, dass ukrainische Spezialisten weiterhin in dem Kraftwerk arbeiten, jetzt aber mit russischen Pässen.“

Was dem vorausging: Putin sagte, dass Russland in Gesprächen mit den USA weiterhin die Abtretung des gesamten Territoriums des Donbass fordert, das es nicht einnehmen konnte.

In einem Online-Chat mit Journalisten sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, dass die Ukraine den USA ihre Sicht der Dinge übermittelt habe, bei denen in den Verhandlungen über ein „Friedensabkommen“ mit Russland kein Kompromiss erzielt worden sei. Zu diesen Themen gehören „das Kernkraftwerk Saporischschja, unser Kernkraftwerk Saporischschja“.