Großflächige Schäden in mehreren Regionen: Das Energieministerium über die Folgen des russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In mehreren Regionen der Ukraine wurden infolge des russischen Angriffs große Schäden an der Energieinfrastruktur festgestellt.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Am schwierigsten ist die Lage nach wie vor in den Regionen, die an Russland grenzen und an der Frontlinie liegen.

„Der Feind setzt seine systematischen Angriffe auf die Regionen Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw fort, wo große Schäden an den Stromerzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsnetzen zu verzeichnen sind“, heißt es in der Erklärung.

Seit heute Morgen sind mehr als 73.000 Verbraucher in der Region Odessa nach den nächtlichen Streiks ohne Strom, und mehr als 26.000 in der Region Dnipro. Die Notreparaturarbeiten sind im Gange.

Die Reparaturteams arbeiten sowohl an den Hochspannungsstationen von NPC Ukrenerho als auch an den Netzen der Verteilernetzbetreiber.

Aufgrund der erheblichen Schäden und der begrenzten Übertragungskapazitäten kommt es in einigen Regionen weiterhin zu stündlichen Stromausfällen.

Nur zur Erinnerung:

Am 19. Dezember werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher) verhängt.