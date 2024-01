Der ukrainische Dichter Maxym Kryvtsov ist an der Front gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Dichter und Soldat Maxym Krivtsov mit dem Rufzeichen „Dali“ ist im Alter von 33 Jahren im Krieg gefallen. Dies berichteten am Sonntag, den 7. Januar, Krivtsovs Mutter auf seiner Facebook-Seite, der Schriftsteller Lubko Deresh, die Freiwillige Lesya Litvinova sowie die ukrainische Filmregisseurin Irina Tsilik.

„Wie talentiert Max war. Mit welcher Leichtigkeit und Freude habe ich ihn allen als Dichter empfohlen. Vor etwa einer Woche erhielt ich von ihm seinen frisch veröffentlichten Gedichtband, auf den er so stolz war. Er hatte noch gar keine Zeit, es richtig zu genießen, ich möchte heulen“, schrieb Tselik.

Nach Angaben des Verlags Nash Format zog Krivtsov 2014 als Freiwilliger in den Krieg. Danach arbeitete er im Zentrum für Rehabilitation und Wiedereingliederung von Teilnehmern an der Anti-Terror-Operation und der Operation Joint Forces and Veteran Hub. Nach einer groß angelegten russischen Invasion im Jahr 2022 kehrte er an die Front zurück.

In seinem letzten Facebook-Post, der am Tag vor seinem Tod erschien, schlug Krivtsov vor, ein Spiel mit Gedichten zu spielen:

„Sollen wir ein Spiel spielen? Von Ihnen eine Seitenzahl und eine Zeile (oben oder unten), von mir ein Foto von dieser Zeile. Aber es soll kein Ratespiel sein – sondern einfach so, je nach Stimmung. Denn 90 Prozent der Gedichte hier handeln vom Tod“, schrieb er.

Maxym Krivtsov ist der Autor von Gedichte aus dem Schlupfloch, das vom ukrainischen PEN als eines der besten ukrainischen Bücher des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde.