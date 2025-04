Der erste McDonald's wurde in Transkarpaten eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das erste McDonald’s Restaurant in der Region Transkarpaten wurde in Uschhorod eröffnet und wird rund um die Uhr geöffnet sein.

Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Das Restaurant in Uschhorod ist das 111., das in der Ukraine eröffnet wurde.

Das neue McDonald’s bietet Platz für 64 Kunden in der Halle und 102 auf der Terrasse. Das Restaurant in Uschhorod wird das erste Restaurant der Kette seit dem Beginn der groß angelegten Invasion sein, das rund um die Uhr geöffnet ist.

„Wir planen, in diesem Jahr mindestens 7 neue Restaurants zu eröffnen. Mehr als 80 Menschen werden in Uschhorod arbeiten“, kommentierte Witalij Stefurak, McDonald’s Development Director in der Ukraine.

Um es kurz zu machen:

Im Juni 2024 wurde der erste McDonald’s in der Region Czernowitz eröffnet.