In der Tschernobyl-Zone wurde ein Solarkraftwerk eröffnet

Das Solarkraftwerk besteht aus 2.244 monokristallinen Solarmodulen auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern. Es ist bereits an das einheitliche Energiesystem der Ukraine angeschlossen.

In der Sperrzone von Tschernobyl in der Region Kiew ist ein Solarkraftwerk eröffnet worden. Dies teilte das Ministerium für natürliche Ressourcen am Samstag, den 12. April mit.

Es wird angegeben, dass an der Veranstaltung die Ministerin für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Svetlana Grinchuk, der Botschafter Spaniens in der Ukraine Ricardo Lopez-Aranda Hagu und der Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung Alexander Litvinenko teilgenommen haben.

„Die Umsetzung des Projekts im Wert von mehr als 30 Millionen Hrywnja begann 2019 und wurde mit dem Beginn einer groß angelegten Invasion ausgesetzt. Aber im Herbst 2024 kam dieser Prozess auf die Ziellinie. Heute ist die Solaranlage voll einsatzbereit und an das einheitliche Energiesystem der Ukraine angeschlossen. Es handelt sich um 2244 monokristalline Solarmodule auf einer Fläche von 13 Tausend Quadratmetern“, sagte Hrynchuk.

Sie bedankte sich bei Spanien, das im Rahmen des Kyoto-Protokolls Quoten für Treibhausgasemissionen für die Umsetzung dieses Projekts bereitgestellt hat.

Erinnern Sie sich, dass die Europäische Union im Jahr 2024 zum ersten Mal mehr Energie von der Sonne als von der Verbrennung von Kohle erhält. Der Trend zur verstärkten Nutzung der Solarenergie hat alle EU-Länder erfasst.

Das Energieministerium plant die Installation von Solarzellen auf allen Verwaltungsgebäuden