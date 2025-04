Eine ukrainische Delegation ist zu Gesprächen in London eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sie werden darüber sprechen, wie ein vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand als erster Schritt zu einer vollwertigen friedlichen Lösung erreicht werden kann.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow sind in London eingetroffen, wo sie sich mit Vertretern europäischer und US-amerikanischer Staaten treffen werden. Jermak sagte am Mittwoch, den 23. April in Telegram.

„Trotz allem werden wir uns für den Frieden einsetzen. Wir werden uns mit amerikanischen und europäischen Gesprächspartnern treffen, die heute in der britischen Hauptstadt sind. Der Weg zum Frieden ist nicht einfach, aber die Ukraine war und bleibt den Friedensbemühungen verpflichtet. Bereits im März in Jeddah und dann bei anderen Treffen hat die Ukraine deutlich gezeigt, dass sie kein Hindernis für den Frieden ist“, schrieb er.

Laut Jermak werden die Parteien darüber diskutieren, wie ein vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand als erster Schritt auf dem Weg zu einem vollwertigen Einigungsprozess und einem gerechten und nachhaltigen Frieden erreicht werden kann.

Zuvor erfuhren die Medien von dem „letzten Angebot“ der Vereinigten Staaten für Kiew und Moskau. Es handelt sich um ein einseitiges Dokument, das die Amerikaner den ukrainischen Beamten letzte Woche in Paris überreicht haben.

Und heute wurde bekannt, dass Außenminister Marco Rubio nicht an den Gesprächen in London über die Beendigung des Krieges in der Ukraine teilnehmen wird, da Kiew den US-Plan für die Krim abgelehnt hat.

Später wurde berichtet, dass heute in London das Treffen der Außenminister der Ukraine, Großbritanniens, der USA, Frankreichs und Deutschlands verschoben wurde. Die Gespräche werden auf einer niedrigeren Ebene stattfinden.